Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался о расторжении контракта с главным тренером команды Даниэлем Фарке.

«Что происходит? Нормально все. Свои будут играть», — сказал Быстров «СЭ».

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» станет Алексей Антонюк.

45-летний немецкий специалист возглавил команду в середине января. При нем «быки» не провели ни одного официального матча.