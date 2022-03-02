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«Нормально все. Свои будут играть». Быстров — об уходе Фарке из «Краснодара»

Владимир Быстров прокомментировал уход Фарке с поста главного тренера «Краснодара»
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался о расторжении контракта с главным тренером команды Даниэлем Фарке.

«Что происходит? Нормально все. Свои будут играть», — сказал Быстров «СЭ».

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» станет Алексей Антонюк.

45-летний немецкий специалист возглавил команду в середине января. При нем «быки» не провели ни одного официального матча.

Владимир Быстров
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
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 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
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Ахмат – Уфа
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Зенит – Рубин
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31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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