Червиченко резко высказался об уходе Фарке из «Краснодара»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» высказался об уходе главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке.

«Уехал и уехал. Зачем их держать? Не хотят работать — пусть уезжают. Пусть они все уедут. У нас нет своих тренеров? Где-то будет хуже, да, но где-то будет лучше. Не вижу тут ничего плохого», — сказал Червиченко «СЭ».

Сегодня, 2 марта, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Фарке по взаимному согласию сторон.

45-летний немецкий специалист возглавил команду в середине января и при нем «быки» не провели ни одного официального матча.