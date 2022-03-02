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Сегодня, 16:08

Червиченко резко высказался об уходе Фарке из «Краснодара»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» высказался об уходе главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке.

«Уехал и уехал. Зачем их держать? Не хотят работать — пусть уезжают. Пусть они все уедут. У нас нет своих тренеров? Где-то будет хуже, да, но где-то будет лучше. Не вижу тут ничего плохого», — сказал Червиченко «СЭ».

Сегодня, 2 марта, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Фарке по взаимному согласию сторон.

45-летний немецкий специалист возглавил команду в середине января и при нем «быки» не провели ни одного официального матча.

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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Даниэль Фарке
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3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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 1 : 0
26.02 14:00
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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 10 1 2
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