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Виктор Гончаренко показал, как готовит драники во время карантина

12:16
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился в своем Instagram видео, на котором он готовит драники во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

— Как же во время такой вынужденной паузы не сделать белорусское народное блюдо, драники? Вкус детства, — сказал в видео Гончаренко. — Хорошая погода сегодня у нас на улице, как-то надо проводить время, что-то надо есть. Таким образом проводим сегодня время.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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