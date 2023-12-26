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Сегодня, 05:02

Вендел примет участие в Матче звезд в Бразилии

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вендел примет участие в Матче звезд в Бразилии, сообщает журналист Жуниор Коимбра.

Ежегодное благотворительное мероприятие, организованное бывшим игроком сборной Бразилии Зико, объединяет футболистов, художников, спортсменов и других Матч состоится 27 декабря на стадионе «Маракана».

Собранная сумма с матча будет направлена на стимулирование развития благотворительности в Бразилии.

В текущем сезоне Вендел провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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