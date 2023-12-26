Вендел примет участие в Матче звезд в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Вендел примет участие в Матче звезд в Бразилии, сообщает журналист Жуниор Коимбра.

Ежегодное благотворительное мероприятие, организованное бывшим игроком сборной Бразилии Зико, объединяет футболистов, художников, спортсменов и других Матч состоится 27 декабря на стадионе «Маракана».

Собранная сумма с матча будет направлена на стимулирование развития благотворительности в Бразилии.

В текущем сезоне Вендел провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.