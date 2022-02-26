Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2) подвел итоги встречи. По словам итальянца, команде не хватало заключительной фазы в атаке.

«Мы расстроены. По игре могу сказать, до штрафного мы показывали хороший футбол, создавали много атак, — отметил Ваноли. — Единственное — не хватало заключительной фазы. Над этим будем работать. Об этом говорит и статистика. Мы 40 раз входили в штрафную соперника. Мы должны работать над реализацией, чтобы получить тот менталитет, который мы хотим».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице после 19 туров (23 очка).