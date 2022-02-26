Ваноли объяснил, почему оставил Бакаева в запасе на дерби против ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Пауло Ваноли объяснил, почему оставил Зелимхана Бакаева в запасе на дерби против ЦСКА (0:2) в 19-м туре Тинькофф РПЛ.

— В чем была идея оставить в запасе Бакаева?

— Мне не нравится говорить о конкретных персоналиях, у нас на первом месте команда. Для меня важны и Бакаев, и Николсон, и Ларссон. У каждого будет шанс показать себя. Я верю в Бакаева, мы с ним говорили. Мне не нравится, когда спрашивают об отдельных игроках. Мы должны играть и думать как команда.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице после 19 туров (23 очка), ЦСКА идет четвертым (33 очка).