Валуев: «Продолжится ли гегемония «Зенита»? Дай Бог»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу команды из Санкт-Петербурга над «Ротором» в матче 27 тура Тинькофф РПЛ (6:0).

«Нет, я пока не могу сказать, что «Зенит» — чемпион. Кто же прыгает через бордюр, не перешагнув через газон? Помните, многое говорили о Семаке... Все, кто отвечал и отвечает делом у меня вызвает уважение. Это я о Семаке. Продолжится ли гегемония «Зенита»? Дай Бог, чтобы это продолжалась»

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» — 15 строчка и 18 баллов. 2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом». В случае победы «Зенит» может стать досрочно чемпионом России.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)