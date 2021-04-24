Валуев: «Продолжится ли гегемония «Зенита»? Дай Бог»
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу команды из Санкт-Петербурга над «Ротором» в матче 27 тура Тинькофф РПЛ (6:0).
«Нет, я пока не могу сказать, что «Зенит» — чемпион. Кто же прыгает через бордюр, не перешагнув через газон? Помните, многое говорили о Семаке... Все, кто отвечал и отвечает делом у меня вызвает уважение. Это я о Семаке. Продолжится ли гегемония «Зенита»? Дай Бог, чтобы это продолжалась»
«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» — 15 строчка и 18 баллов. 2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом». В случае победы «Зенит» может стать досрочно чемпионом России.
(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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