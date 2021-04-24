Малком: «Надеюсь, в воскресенье «Зенит» завоюет титул»

Нападающий «Зенита» Малком подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (6:0). 26-летний бразилец забил гол и отдал результативную передачу.

— Спасибо большое за поздравления! Действительно, мне очень важно было забить — очень давно этого не делал, поскольку были травмы, восстанавливался. Хотелось отличиться, — цитирует Малкома сайт «Зенита». — Рады, что одержали победу. Получилась непростая игра, понимали, что соперник будет глубоко обороняться. Создавали очень много моментов. В первом тайме не все получалось, голы не забивались, тем не менее, понимали — чуть-чуть спокойствия и своего добьемся. Так и случилось: забили первый мяч в конце первого тайма, а во втором — добились крупной победы. Повторюсь: очень рад, что забил, но самое главное — сегодняшняя победа команды.

— 2 мая «Зенит» ждет «День Икс», московский «Локомотив» одержал 10 побед подряд. Какие у вас ожидания перед следующей встречей?

— Мы — «Зенит», мы должны в первую очередь думать о себе и о своей игре. Конечно, следующее воскресенье — это важный день, но это такой же матч чемпионата, в котором нужно одержать победу. Настраиваемся одинаково на каждого соперника — будь то «Ротор» или «Локомотив». Важнее всего — победа. Очень надеюсь, что следующее воскресенье станет тем днем, когда мы завоюем титул, все будут счастливы. Это наша цель, мы к ней движемся. Сделаем все, чтобы выполнить ее уже через неделю.