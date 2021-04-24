Семак поддержал реформу Лиги чемпионов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ротором» (6:0) в матче 27-го тура российской премьер-лиги.
— На неделе объявили новый формат Лиги чемпионов, теперь в основном раунде у каждой команды будет 10 матчей, а значит уплотняется календарь. Поддерживаете ли вы эту реформу?
— Поддерживаю. Играть больше интереснее. Это хорошо. Но мы должны понимать, что в плотном графике должно быть достаточное количество игроков без потери качества.
— Как вы относитесь к такой результативности перед матчем с «Локомотивом»?
— Хорошая результативность это хорошо. Нам нужно создавать много, забивать много. Где-то получается забивать, где-то нет, и мы не можем выиграть. Мы работаем активно над тем, чтобы забивать как можно больше. Сегодня получилось.
(Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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