Семак поддержал реформу Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ротором» (6:0) в матче 27-го тура российской премьер-лиги.

— На неделе объявили новый формат Лиги чемпионов, теперь в основном раунде у каждой команды будет 10 матчей, а значит уплотняется календарь. Поддерживаете ли вы эту реформу?

— Поддерживаю. Играть больше интереснее. Это хорошо. Но мы должны понимать, что в плотном графике должно быть достаточное количество игроков без потери качества.

— Как вы относитесь к такой результативности перед матчем с «Локомотивом»?

— Хорошая результативность это хорошо. Нам нужно создавать много, забивать много. Где-то получается забивать, где-то нет, и мы не можем выиграть. Мы работаем активно над тем, чтобы забивать как можно больше. Сегодня получилось.

(Гоша Чернов)