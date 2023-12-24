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Сегодня, 14:27

Агент Вады заявил, что по игроку нет предложений от других клубов

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Яго Рама Лопес считает, что в данный момент предложений по Валентину Ваде нет. Скорее всего, он останется в «Рубине» до конца сезона.

В первой части сезона 27-летний аргентинец стал одним из лидеров казанского клуба.

«В данный момент предложений по Валентину нет», — цитирует Лопеса «РБ Спорт».

В этом сезоне Валентин Вада провел 12 матчей в составе «Рубина», забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vady-poka-predlozhenij-po-valentinu-net/
ФК Рубин (Казань)
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