Агент Вады заявил, что по игроку нет предложений от других клубов

Футбольный агент Яго Рама Лопес считает, что в данный момент предложений по Валентину Ваде нет. Скорее всего, он останется в «Рубине» до конца сезона.

В первой части сезона 27-летний аргентинец стал одним из лидеров казанского клуба.

«В данный момент предложений по Валентину нет», — цитирует Лопеса «РБ Спорт».

В этом сезоне Валентин Вада провел 12 матчей в составе «Рубина», забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.