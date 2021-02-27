Валерий Климов прокомментировал победу «Химок» над «Уфой»
Тренер «Химок» Валерий Климов поделился впечатлениями после матча с «Уфой» (2:1) в 20-м туре Тинькофф РПЛ.
— Валерий Александрович, ваш комментарий по сегодняшней игре?
— Сегодня был матч за шесть очков. «Уфа» борется за выживание, получилась довольно напряженная игра. Рад, что выиграли. Победа абсолютно по делу.
— Почему до второго забитого гола не стали делать пять замен? Несколько игроков висели на желтых карточках.
— Мы обсуждали эту проблему. Менять всех игроков с желтыми карточками мы не могли. Да, к сожалению, случилось удаление. Доволен, что ребята среагировали на него нормально и довели встречу до победы.
— Как осуществлялась связь с Игорем Черевченко?
— Мы говорили до игры. Обсуждали все возможные ситуации. Проанализировали, как будем действовать при любых раскладах. Плюс поговорили в перерыве. Поддерживали связь на протяжении всего матча
— Сильно ли качество поля сказалось на игре?
— Понятно, что играть на таком поле в комбинационный футбол было сложно. Было много передач низом, после которых было тяжело обработать мяч. Но обе команды находятся в равных условиях.
— Будут ли применены санкции к Илье Кухарчуку за удаление?
— Нет. Он хорошо сыграл, отдал голевую передачу. Принес много пользы. Никаких наказаний к нему применено не будет.
(Владимир Пушкарев)
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