Рахимов объяснил, почему Урунов начал матч против «Химок» в запасе

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов объяснил, почему полузащитник Остон Урунов начал матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:2) в запасе.

— Почему Остон Урунов вышел только во втором тайме?

— Остон индивидуально сильный игрок. Пока он еще не совсем знает, что мы делаем. Сегодня во многих эпизодах он действовал так, как нужно ему, а не команде. И это совершенно нормально. С ним нужно говорить. Естественно, если все 90 минут он будет грамотно выполнять свои обязанности, он будет появляться на поле, — заявил Рахимов.

«Уфа» арендовала 20-летнего узбека у «Спартака» с правом дальнейшего выкупа.

В текущем сезоне футболист провел 10 матчей и забил один мяч.

(Владимир Пушкарев)