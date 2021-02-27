Рахимов объяснил, почему Урунов начал матч против «Химок» в запасе
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов объяснил, почему полузащитник Остон Урунов начал матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:2) в запасе.
— Почему Остон Урунов вышел только во втором тайме?
— Остон индивидуально сильный игрок. Пока он еще не совсем знает, что мы делаем. Сегодня во многих эпизодах он действовал так, как нужно ему, а не команде. И это совершенно нормально. С ним нужно говорить. Естественно, если все 90 минут он будет грамотно выполнять свои обязанности, он будет появляться на поле, — заявил Рахимов.
«Уфа» арендовала 20-летнего узбека у «Спартака» с правом дальнейшего выкупа.
В текущем сезоне футболист провел 10 матчей и забил один мяч.
(Владимир Пушкарев)
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