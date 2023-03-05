Газзаев — о Дзюбе: «Артем не ставит задачу попасть в сборную России. Для него важнее помочь «Локомотиву»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Я уже говорил, что Дзюба поможет «Локомотиву» в непростой турнирной ситуации. По матчам со «Спартаком» и «Ростовом» я в этом убедился. Этим хет-триком Дзюба подтвердил свое мастерство. Заслужил ли Артем вызов в сборную России? Этот вопрос нужно задавать тренеру национальной команды. Сейчас и сам Дзюба не ставит такую задачу. Для него сейчас важнее помочь «Локомотиву». Сейчас задача сборной — просмотреть много перспективных игроков. В этом я поддерживаю тренерский штаб», — сказал Газзаев «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду: в предыдущих двух встречах со «Спартаком» в Кубке России футболист не отличился результативными действиями.