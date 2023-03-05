Каманцев: «Сергей Иванов не отстранен, просто повлияла совершенная ошибка»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что Арбитр Сергей Иванов не был назначен на матчи 18-го тура РПЛ в том числе из-за ошибки на ответной игре 1/4 финала FONBET Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Сергей Иванов не отстранен, просто повлияла совершенная ошибка. Если ошибка не исправлена с ВАР, то ее вес становится двойной, соответственно на назначении это может сказаться в чуть негативную сторону. Никакого отстранения нет, оно применяется при каких-либо этических и дисциплинарных нарушениях. Сейчас есть ошибка, которая признана ЭСК, которая повлияет на его на назначения и ротацию.

Она в том числе повлияла на то, что он пропустил 18-й тур, естественно. Если арбитр допускает серьезную ошибку, как правило, он пропускает тур. Либо получает, либо не получает назначение в зависимости от работы коллег, потому что система устроена так, что судят лучшие. Соответственно, если ты отсудил плохо, а остальные хорошо, ты пропускаешь чуть больше, если другие судьи тоже получили ошибки, то ты можешь выйти со скамейки запасных чуть раньше. Все то же самое, как в футбольной команде, все зависит от коллег», — приводит слова Каманцева ТАСС.

В этой встрече второй мяч «Спартака» был засчитан после того, как Иванов воспользовался системой видеоассистентов рефери. Позднее ЭСК признала ошибочным решение Иванова засчитать второй гол в ворота «Локомотива».