В «Сочи» объяснили назначение Вадима Гаранина тренером команды

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о назначении Вадима Гаранина тренером «Сочи».

«Это здорово, что мы приобрели такого специалиста, который добивался достаточно хороших больших побед. На Кубке России он с «Енисеем» обыгрывал и «Рубин», и «Локомотив», эти победы о многом говорят. Это человек с большим опытом, это тот тренер, на которого мы рассчитываем. Круто, что футбольный клуб «Сочи» усилился таким специалистом», — сказал Рубашко «СЭ».

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.

В прошлом сезоне «Енисей» под руководством Гаранина вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и стал пятым в ФНЛ.