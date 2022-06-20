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Сегодня, 12:54

В «Сочи» объяснили назначение Вадима Гаранина тренером команды

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Гаранин.
Фото ФК &quot;Тверь&quot;

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о назначении Вадима Гаранина тренером «Сочи».

«Это здорово, что мы приобрели такого специалиста, который добивался достаточно хороших больших побед. На Кубке России он с «Енисеем» обыгрывал и «Рубин», и «Локомотив», эти победы о многом говорят. Это человек с большим опытом, это тот тренер, на которого мы рассчитываем. Круто, что футбольный клуб «Сочи» усилился таким специалистом», — сказал Рубашко «СЭ».

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.

В прошлом сезоне «Енисей» под руководством Гаранина вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и стал пятым в ФНЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

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