В «Зените» объяснили, в каком случае Вендел может покинуть клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

— Летом «Зенит» давал Венделу разрешение на поиск нового клуба. Есть ли такое сейчас?

— Так не работает система. Желающие клубы должны обратиться в «Зенит» и в случае достижения договоренности начинается согласование личных условий. Так работает рынок. Сами себе игроки клубы не ищут, если только они не свободные агенты.

— В «Зенит» обращений по Венделу не было?

— Нет. Поэтому все, что публикуется, — злонамеренные слухи. Вендел отдыхает в Бразилии и набирается сил. Он находится в контакте с клубом.

Полузащитник выступает за петербуржцев с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 16 матчей в РПЛ, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.