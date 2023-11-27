Рубашко сообщил, что «шторм века» обошел ФК «Сочи» стороной: «Все службы работают»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос «СЭ» о состоянии команды после «шторма века».

«В данный момент я сейчас не там. Но судя по тому, что происходит, нас это обошло стороной. Там столбы погнуло, есть порча нашего имущества там. А так все службы работают, все нормально», — сказал Рубашко «СЭ».

На черноморское побережье обрушился сильный шторм, его пик пришелся на ночь с 26 на 27 ноября.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что из-за непогоды девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы, несколько авиарейсов задержали.