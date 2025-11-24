УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования родным и близким Никиты Симоняна.

Бывший форвард «Спартака» ушел из жизни в возрасте 99 лет в воскресенье, 23 ноября.

«Выражаем искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, олимпийского чемпиона по футболу и выдающегося главного тренера, дожившего до почтенного возраста 99 лет. В это трудное время мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим коллегам», — говорится в заявлении УЕФА в соцсети X.

В качестве футболиста он выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Симонян является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

Симонян тренировал «Спартак», одесский «Черноморец», «Арарат» и сборную СССР. С красно-белыми выиграл дважды чемпионат СССР (1962, 1969) и трижды Кубок (1963, 1965, 1971), с ереванским клубом сделал золотой дубль в чемпионате и Кубке (1973).