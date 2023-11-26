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Болельщик выбежал на поле в конце матча «Рубина» с «Факелом» и сбил голкипера Дюпина с ног

Виктория Кравченко
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В концовке матча 16-го тура РПЛ между «Рубином» и «Факелом» на поле выбежал болельщик, сообщает «Матч ТВ». Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Фанат бежал по полю, пока его преследовал стюард. Он двигался в сторону вратаря казанцев Юрия Дюпина, который стоял спиной к бегущему фанату.

Стюард догнал болельщика, и они вместе сбили вратаря с ног. Дюпин встал на ноги, и через несколько секунд прозвучал финальный свисток.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1985546_Bolelshhik_vybezhal_na_pole_v_koncovke_matcha_RPL_i_sbil_s_nog_vratara_Rubina
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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