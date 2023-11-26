Болельщик выбежал на поле в конце матча «Рубина» с «Факелом» и сбил голкипера Дюпина с ног

В концовке матча 16-го тура РПЛ между «Рубином» и «Факелом» на поле выбежал болельщик, сообщает «Матч ТВ». Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Фанат бежал по полю, пока его преследовал стюард. Он двигался в сторону вратаря казанцев Юрия Дюпина, который стоял спиной к бегущему фанату.

Стюард догнал болельщика, и они вместе сбили вратаря с ног. Дюпин встал на ноги, и через несколько секунд прозвучал финальный свисток.