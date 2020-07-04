В РПЛ подтвердили: у «Арсенала» нет заболевших коронавирусом

Как и сообщал «СЭ», в «Арсенале» нет заболевших коронавирусом, и команда готовится к игре 26-го тура с «Динамо» в штатном режиме. Ранее в одном телеграм-канале предположили, что covid-19 может быть у футболиста Гии Григалавы и тренера Валерия Климова. Последний уже покинул клуб вместе с Игорем Черевченко.

«Накануне мы дополнительно запросили у «Арсенала» данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей, — говорится в заявлении РПЛ. — На основании полученного ответа мы подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура Тинькофф-РПЛ, здоровы и никто из них не сдавал положительного теста на коронавирус. Команда готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме.

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