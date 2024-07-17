Причиной пожара в парке Галицкого стало возгорание теплоизоляции
Стала известна причина пожара в Краснодаре в парке Галицкого.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили ТАСС, что произошло возгорание строительных материалов. Пожар локализован на площади 30 кв. м. Место возгорания расположено далеко от футбольного стадиона «Краснодар».
Telegram-канал Mash со ссылкой на администрацию парка сообщает, что загорелась теплоизоляция внутри рабочего корпуса. Там хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников.
Источник: ТАСС
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