В «Оренбурге» заявили о намерении привлечь частные средства в клуб за счет букмекеров

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал «СЭ» о желании привлечь в клуб частные средства за счет сотрудничества с букмекерскими фирмами.

«Частные средства? Одна из задач, которая стоит перед генеральным директором — встречи с букмекерскими фирмами. У нас есть предложения, но мы хотели бы посмотреть более предметно. Директор находится в Москве, задача перед ним стоит. Мы активно работаем, разбираемся, вникаем. Стараемся везде выглядеть достойно», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).

Ранее Еремякин ответил на вопрос о бюджете клуба на сезон-2022/23.