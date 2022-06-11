Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:25

В «Оренбурге» заявили о намерении привлечь частные средства в клуб за счет букмекеров

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал «СЭ» о желании привлечь в клуб частные средства за счет сотрудничества с букмекерскими фирмами.

«Частные средства? Одна из задач, которая стоит перед генеральным директором — встречи с букмекерскими фирмами. У нас есть предложения, но мы хотели бы посмотреть более предметно. Директор находится в Москве, задача перед ним стоит. Мы активно работаем, разбираемся, вникаем. Стараемся везде выглядеть достойно», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).

Ранее Еремякин ответил на вопрос о бюджете клуба на сезон-2022/23.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько алкоголя можно пить в жару: как не навредить себе
Томас Бах – главный лицемер спорта. Он снова заявил, что россиян отстранили от соревнований ради их безопасности
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Деменко: «Странно, что «Нижний Новгород» не продлевает контракт с Кержаковым»
Источник: «Фрайбург» проявляет интерес к Фомину
Президент «Оренбурга» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон в РПЛ
Кордоба, Кайо и Уткин вернулись в расположение «Краснодара»
Баженов прокомментировал назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»
Акинфеев опроверг информацию о своем нежелании видеть тренера вратарей «Сочи» Бородина в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко: «Странно, что «Нижний Новгород» не продлевает контракт с Кержаковым»

Президент «Оренбурга»: «В это трансферное окно мы планируем провести до 6 новых приобретений»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости