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Деменко: «Странно, что «Нижний Новгород» не продлевает контракт с Кержаковым»

Деменко удивлен, что «Нижний Новгород» не продлевает контракт с Кержаковым
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал новость о том, что «Нижний Новгород» отправился на сборы без тренера Александра Кержакова, чей контракт с клубом истек 1 июня.

39-летний специалист заявил, что готов рассмотреть предложения и от других клубов.

«Думаю, что Кержаков сейчас выжидает, — приводит слова Деменко «РБ Спорт». — Александру хотелось бы работать в Российской премьер-лиге (РПЛ), поэтому он будет ждать подходящего предложения. Если бы предложение было, то Кержаков бы уже возглавил какой-то клуб».

По мнению бывшего полузащитника, у тренера на данный момент нет предложений.

«Странно, что «Нижний Новгород» не продлевает контракт с Кержаковым, ведь он свою задачу выполнил — сохранил прописку в РПЛ. Вероятно, там происходит что-то внутри клуба, чего мы не знаем. Думаю, что Александру не стоит спешить, ведь если его не позовут в клуб РПЛ, то уверен, у него будет вариант с Футбольной национальной лигой (ФНЛ)», — сказал он.

По итогам прошедшего сезона «Нижний Новгород» занял 11- место в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-stranno-chto-nizhnij-novgorod-ne-prodlevaet-kontrakt-s-kerzhakovy-m/
Александр Кержаков
Максим Деменко
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ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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