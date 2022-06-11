Деменко: «Странно, что «Нижний Новгород» не продлевает контракт с Кержаковым»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал новость о том, что «Нижний Новгород» отправился на сборы без тренера Александра Кержакова, чей контракт с клубом истек 1 июня.

39-летний специалист заявил, что готов рассмотреть предложения и от других клубов.

«Думаю, что Кержаков сейчас выжидает, — приводит слова Деменко «РБ Спорт». — Александру хотелось бы работать в Российской премьер-лиге (РПЛ), поэтому он будет ждать подходящего предложения. Если бы предложение было, то Кержаков бы уже возглавил какой-то клуб».

По мнению бывшего полузащитника, у тренера на данный момент нет предложений.

«Странно, что «Нижний Новгород» не продлевает контракт с Кержаковым, ведь он свою задачу выполнил — сохранил прописку в РПЛ. Вероятно, там происходит что-то внутри клуба, чего мы не знаем. Думаю, что Александру не стоит спешить, ведь если его не позовут в клуб РПЛ, то уверен, у него будет вариант с Футбольной национальной лигой (ФНЛ)», — сказал он.