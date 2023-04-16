В «Оренбурге» оценили судейство Казарцева в матче с «Локомотивом»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного арбитра Василия Казарцева в матче с «Локомотивом» (1:4) в 23-м туре РПЛ.

«Стараюсь не говорить о судьях. Я могу быть субъективен. Каких-то претензий по сегодняшнему матчу у меня к арбитру нет. Не вижу неправильных решений. Все было достаточно грамотно», — сказал Еремякин «СЭ».

«Локомотив» поднялся на десятую строчку в турнирной таблице (28 очков). «Оренбург» занимает 8-е место с 33 очками.