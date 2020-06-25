В «Оренбурге» коронавирусом заболели более шести человек

В «Оренбурге» зафиксировано несколько положительных тестов на коронавирус. Болезнь диагностирована более чем у шести человек, сообщает Metaraitings.

22 мая в «Оренбурге» уже была вспышка коронавирусной инфекции: положительный тест сдал тренер вратарей Платон Захарчук. Еще у четырех человек (футболистов Филипа Рогича, Жиги Шкофлека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова) в мае были выявлены антитела к коронавирусу.

Следующим соперником «Оренбурга» должен стать «Краснодар». Матч «быков» с «Динамо» ранее был перенесен из-за заражения COVID-19 в стане бело-голубых. Матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» должен состояться 27 июня и начаться в 14.00 по московскому времени.