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В «Оренбурге» коронавирусом заболели более шести человек

25 июня 2020, 13:49
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В «Оренбурге» зафиксировано несколько положительных тестов на коронавирус. Болезнь диагностирована более чем у шести человек, сообщает Metaraitings.

22 мая в «Оренбурге» уже была вспышка коронавирусной инфекции: положительный тест сдал тренер вратарей Платон Захарчук. Еще у четырех человек (футболистов Филипа Рогича, Жиги Шкофлека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова) в мае были выявлены антитела к коронавирусу.

Следующим соперником «Оренбурга» должен стать «Краснодар». Матч «быков» с «Динамо» ранее был перенесен из-за заражения COVID-19 в стане бело-голубых. Матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» должен состояться 27 июня и начаться в 14.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/v-orenburge-koronavirusom-zaboleli-bolee-shesti-chelovek/

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