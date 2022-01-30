В Испании сообщили, что «Эльче» может заплатить за Понсе 4 миллиона евро

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе продолжит карьеру в «Эльче». Испанский клуб возьмет 24-летнего аргентинца в аренду с опцией выкупа, сообщает Informacion.

Московский клуб может заработать на этом трансфере до 4 миллионов евро. Сумма выкупа может быть активирована при выполнении ряда условий. Каких именно, источник не указал.

В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.