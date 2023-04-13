В «Динамо» рассказали о будущем Паршивлюка и Норманна в команде

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал «СЭ» о будущем защитника Сергея Паршивлюка и полузащитника Матиаса Норманна в команде.

«Ведем ли переговоры с Пвршивлюком о продлении контракта? С 2019 года мы обо всем всегда договаривались. Уверен, в этом сезоне мы тоже найдем общие точки соприкосновения в том случае, если обе стороны будут в этом заинтересованы. Это касается и Норманна», — сказал Гафин «СЭ».

Прошлым летом Норманн после аренды в «Норвиче» перешел в «Динамо». Московский клуб арендовал полузащитника у «Ростова» на год с правом выкупа.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 13 матчах за бело-голубых. Контракт 33-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2023 года.