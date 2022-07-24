Гендиректор «Динамо» — о Баринове: «Официальных запросов в «Локомотив» не было»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи об интересе московского клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Баринов? Официальных запросов в «Локомотив» не было», — заявил Пивоваров «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».