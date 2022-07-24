Гендиректор «Динамо» Пивоваров доволен победой над «Торпедо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Торпедо» в матче 2-го тура РПЛ.

«Сегодня результат хороший. Сыграли на ноль, еще и вышли пара молодых. Я доволен», — сказал Пивоваров.

«Динамо» набрало 4 очка и поднялось на второе место в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела».