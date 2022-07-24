Смолов вышел на третье место по числу голов в РПЛ

Нападающий «Динамо» Федор Смолов вошел в тройку лучших бомбардиров в истории РПЛ.

В матче 2-го тура против «Торпедо» (4:0) Смолов оформил дубль. Эти голы стали для него 95-м и 96-м в турнире.

На первом месте по голам в РПЛ Артем Дзюба, у которого в активе 148 голов. На втором месте Александр Кержаков (133).