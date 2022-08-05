Источник: «Нижний Новгород» возьмет в аренду форварда сборной Гвинеи Янсане

«Нижний Новгород» возьмет в аренду с правом выкупа нападающего «Шерифа» Момо Янсане, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, арендуя 25-летнего игрока сборной Гвинеи нижегородский клуб с большой долей вероятности завершит поиски на позицию нападающего.

Ранее 25-летний нападающий выступал на правах аренды в «Нижнем Новгороде» и помог ему выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Всего в нижегородском клубе Янсане провел 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.