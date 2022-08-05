Источник: «Нижний Новгород» возьмет в аренду форварда сборной Гвинеи Янсане
«Нижний Новгород» возьмет в аренду форварда сборной Гвинеи Янсане
«Нижний Новгород» возьмет в аренду с правом выкупа нападающего «Шерифа» Момо Янсане, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, арендуя 25-летнего игрока сборной Гвинеи нижегородский клуб с большой долей вероятности завершит поиски на позицию нападающего.
Ранее 25-летний нападающий выступал на правах аренды в «Нижнем Новгороде» и помог ему выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Всего в нижегородском клубе Янсане провел 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
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|
3
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|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
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|3
|1
|2
|0
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|5
|
6
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|1
|2
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|5
|
7
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|1
|1
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|4
|
8
|Ахмат
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|1
|1
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|4-4
|4
|
9
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|1
|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
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|1
|0
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|3
|
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|0
|2
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|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
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|0
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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|Г
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Федор Смолов
Динамо
|4
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Эдуард Сперцян
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Николай Комличенко
Ростов
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|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
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Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
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Александр Черников
Краснодар
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|1
|0
|
|
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Локомотив
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