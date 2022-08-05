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Источник: «Нижний Новгород» возьмет в аренду форварда сборной Гвинеи Янсане

«Нижний Новгород» возьмет в аренду форварда сборной Гвинеи Янсане
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Нижний Новгород» возьмет в аренду с правом выкупа нападающего «Шерифа» Момо Янсане, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, арендуя 25-летнего игрока сборной Гвинеи нижегородский клуб с большой долей вероятности завершит поиски на позицию нападающего.

Ранее 25-летний нападающий выступал на правах аренды в «Нижнем Новгороде» и помог ему выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Всего в нижегородском клубе Янсане провел 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/pari-nn-vozmet-v-arendu-forvard-sbornoy-gvinei-yansane-1327641/
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
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 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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