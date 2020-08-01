Урунов еще не прошел медосмотр для «Спартака», Кокорин прошел
13:37
По информации «СЭ», полузащитник «Уфы» Остон Урунов в ближайшие дни станет игроком «Спартака».
Ему осталось только пройти углубленный медицинский осмотр. О трансфере Урунова объявят после официальной презентации Александра Кокорина, которая назначена на 3 августа. Вместе новичков представлять не будут. Кокорин, в свою очередь, уже прошел медицинский осмотр. (Севастиан Терлецкий)
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