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Урунов еще не прошел медосмотр для «Спартака», Кокорин прошел

13:37
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По информации «СЭ», полузащитник «Уфы» Остон Урунов в ближайшие дни станет игроком «Спартака».

Ему осталось только пройти углубленный медицинский осмотр. О трансфере Урунова объявят после официальной презентации Александра Кокорина, которая назначена на 3 августа. Вместе новичков представлять не будут. Кокорин, в свою очередь, уже прошел медицинский осмотр. (Севастиан Терлецкий)

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