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«Урал» — «Уфа»: гости остались в меньшинстве, удален Бизоза

14:17
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«Уфа» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» осталась в меньшинстве. На 14-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник Парфе Бизоза, который наступил на колено нападающему Павлу Погребняку.

Счет в этой встрече пока ничейный — 0:0.

Урал — Уфа

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