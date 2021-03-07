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ЦСКА поздравил Гайча с первым голом за «Беневенто»

14:25
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ЦСКА поздравил нападающего Адольфо Гайча с первым голом за «Беневенто».

«Поздравляем Адольфо Гайча с дебютным голом в серии А!» — говорится в публикации армейцев в Twitter.

Гайч отличился забитым мячом в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Специи» (1:1).

22-летний аргентинец выступает за «Беневенто» на правах аренды из ЦСКА.

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