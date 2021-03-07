ЦСКА поздравил Гайча с первым голом за «Беневенто»
ЦСКА поздравил нападающего Адольфо Гайча с первым голом за «Беневенто».
«Поздравляем Адольфо Гайча с дебютным голом в серии А!» — говорится в публикации армейцев в Twitter.
Поздравляем @adolfogaich9 с дебютным голом в Серии А! ??? https://t.co/onbOWOBZLv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 7, 2021
Гайч отличился забитым мячом в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Специи» (1:1).
22-летний аргентинец выступает за «Беневенто» на правах аренды из ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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