Умяров: «Наличие главного тренера — самое главное»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, как на команду повлияло отсутствие главного тренера Деяна Станковича на скамейке во время матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1)

47-летний серб пропустил встречу из-за месячной дисквалификации после удаления за нецензурную критику работы арбитра Егора Егорова в матче против «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

— Насколько сильно не хватает Станковича на бровке?

— Конечно, его не хватает, поэтому наличие главного тренера с командой — это самое главное. В любом случае это и слова поддержки, и слова перед игрой, и подсказ в перерыве, — сказал Умяров.

«Спартак» (15 очков) поднялся на пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) идут десятыми в турнирной таблице.