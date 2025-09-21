Сакич ответил на вопрос о состоянии Маркиньоса после травмы в матче «Спартака» с «Крыльями»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал травму полузащитника красно-белых Маркиньоса в матче с «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

Бразилец получил повреждение в концовке встречи. Он не сумел самостоятельно покинуть поле.

— Что с Маркиньосом?

— Точно не знаем. Надеюсь, что просто свело [ногу] и нет ничего серьезного, — сказал Сакич на пресс-конференции.

«Спартак» (15 очков) поднялся на пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) идут десятыми в турнирной таблице.