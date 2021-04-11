Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России рассказал, какие цели стоят перед командой на конец сезона.

— Много говорят про Гильерме. Как вам находиться на поле, когда вратарь соперника поймал такой кураж?

— Да никак это не влияет. Гильерме очень качественный вратарь. Он это показал сегодня. Когда он ловит игру, тяжело его пробить. Надо было реализовывать свои моменты. Создать мы их создали, но не забили.

— Спорные моменты в штрафной соперника не обсуждали?

— Я даже не видел эпизоды. С моего ракурса не было видно, куда мяч попал. Судья смотрел, если ВАР согласился с его мнением, наверное, это правильное решение.

— Как вы сейчас оцените шансы «Спартака» в гонке за ЛЧ?

— Пока ничего не потеряно, мы будем стараться. Главная задача — достать «Зенит». Шансы еще есть. Ну, а за второе место — тут без вопросов будем биться до конца и стараться побеждать.

Подопечные Марко Николича продлили победную серию в чемпионате России до шести матчей и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. Лидирует петербургский «Зенит» (54 очка в 25 встречах), «Спартак» идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр.

(Артем Калинин)