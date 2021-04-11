Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» впечатлениями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Я изначально говорил, что если «Спартак» в первые 15-20 минут не забьет, «Локо» его легко обыграет. Жалко, что не видел, как играл Миранчук во втором тайме», — сказал Баринов «СЭ».

Валерий Баринов отметил хорошую игру молодых железнодорожников и добавил, что «Локо» сейчас очень уверенно идет.

«С «Сочи» они так же играли. Те начали давить, прессинг, но мы легко с ними разобрались. Железнодорожники знают, как играть с такими командами, как их гасить. То же самое будет с «Зенитом». Если они не забьют сразу, то «Локомотив» их тоже переедет», — добавил Баринов.

«Локо» выиграл шестой матч подряд. Команда набрала 46 очков и занимает третье место, отставая теперь от идущего вторым «Спартака» лишь на одно очко.

(Екатерина Звенигородская)