«Уфа» прошла тестирование на коронавирус перед матчем со «Спартаком»

Футболисты «Уфы» прошли тестирование на коронавирус перед матчем 24-го тура Тинькофф чемпионата России со «Спартаком». Об этом сообщает Twitter клуба. Все тесты оказались отрицательными.

Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед выездным матчем со «Спартаком».



Результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат. Продолжаем подготовку к игре 24-го тура Тинькофф РПЛ #СпартакУфа pic.twitter.com/Iu22JMPDo1 — ФК УФА (@UfaFc) June 25, 2020

«Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед выездным матчем со «Спартаком», — говорится в сообщении. — Результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат. Продолжаем подготовку к игре 24-го тура Тинькофф РПЛ».

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 27 июня и начнется в 16.30 по московскому времени.