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«Уфа» прошла тестирование на коронавирус перед матчем со «Спартаком»

25 июня 2020, 12:52
Игроки &quot;Уфы&quot; прошли тестирование на коронавирус. Фото ФК "Уфа"., photo.khl.ru
Игроки &quot;Уфы&quot; прошли тестирование на коронавирус. Фото ФК "Уфа"., photo.khl.ru
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Футболисты «Уфы» прошли тестирование на коронавирус перед матчем 24-го тура Тинькофф чемпионата России со «Спартаком». Об этом сообщает Twitter клуба. Все тесты оказались отрицательными.

«Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед выездным матчем со «Спартаком», — говорится в сообщении. — Результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат. Продолжаем подготовку к игре 24-го тура Тинькофф РПЛ».

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 27 июня и начнется в 16.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/UfaFc/status/1276065748880896001/photo/1

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