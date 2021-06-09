«Нижний Новгород» проведет летние сборы на базе ЧМ-2018

Как стало известно «СЭ», «Нижний Новгород» проведет подготовительные сборы к новому сезону на базе «Борский» (Нижний Новгород).

Тренировочный процесс запланирован с 16 июня по 2 июля. Также будут сыграны две контрольные игры — 24 июня и 2 июля с казанским «Рубином».

«Нижний Новгород» — дебютант РПЛ. С сезона-2017/18 нижегородцы играли в ФНЛ. В прошедшем первенстве «Нижний Новгород» занял третье место ФНЛ, однако получил право выступать в Тинькофф РПЛ, так как «Оренбург» не получил соответствующую лицензию.

(Артем Бухаев)