«Нижний Новгород» проведет летние сборы на базе ЧМ-2018
17:18
Как стало известно «СЭ», «Нижний Новгород» проведет подготовительные сборы к новому сезону на базе «Борский» (Нижний Новгород).
Тренировочный процесс запланирован с 16 июня по 2 июля. Также будут сыграны две контрольные игры — 24 июня и 2 июля с казанским «Рубином».
«Нижний Новгород» — дебютант РПЛ. С сезона-2017/18 нижегородцы играли в ФНЛ. В прошедшем первенстве «Нижний Новгород» занял третье место ФНЛ, однако получил право выступать в Тинькофф РПЛ, так как «Оренбург» не получил соответствующую лицензию.
(Артем Бухаев)
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