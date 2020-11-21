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У Мешкова и Казарцева — сомнительные тесты на коронавирус. Они не будут судить 15-й тур РПЛ

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Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба Тинькофф-РПЛ объявила о замене арбитров в матчах 15-го тура. Из-за сомнительных результатов при тестировании на коронавирус вместо Виталия Мешкова работать на игре «Ротор» — «Урал» будет Владимир Москалев, а вместо Василия Казарцева в качестве ВАР будет Евгений Турбин.

Кроме того, в матче «Рубин» — «Ростов» Москалева в роли ВАР заменит Сергей Карасев.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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