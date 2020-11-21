У Мешкова и Казарцева — сомнительные тесты на коронавирус. Они не будут судить 15-й тур РПЛ
Пресс-служба Тинькофф-РПЛ объявила о замене арбитров в матчах 15-го тура. Из-за сомнительных результатов при тестировании на коронавирус вместо Виталия Мешкова работать на игре «Ротор» — «Урал» будет Владимир Москалев, а вместо Василия Казарцева в качестве ВАР будет Евгений Турбин.
Кроме того, в матче «Рубин» — «Ростов» Москалева в роли ВАР заменит Сергей Карасев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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