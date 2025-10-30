У футболиста «Сочи» Мухина родилась дочь
У полузащитника «Сочи» Максим Мухина родилась дочь Ева, сообщает пресс-служба клуба.
«Поздравляем Максима с пополнением в семье. Растите большими, будьте здоровыми и счастливыми», — говорится в сообщении в Telegram-канале сочинцев.
Мухин перешел в «Сочи» из ЦСКА на правах аренды летом 2025 года. В этом сезоне на счету 23-летнего хавбека 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей.
Источник: ФК «Сочи»
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|3
|0
|1
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|9
|
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|3
|0
|1
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|9
|
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|2
|2
|0
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|2
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|22.08
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|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
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|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
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|23.08
|20:00
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|24.08
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Максим Глушенков
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|5
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Александр Соболев
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|4
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|3
|П
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Динамо
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|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
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|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
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|2
|1
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|1
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