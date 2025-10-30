Семак рассказал, что Кассьерра, Адамов и Дуглас не сыграют с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» рассказал о кадровых проблемах команды.

«Продолжают восстановление Матео Кассьерра и Арсен Адамов, мы смотрим на их состояние. Плюс Дуглас, который не поможет нам. Остальные все готовятся к матчу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» примет «Локомотив» 1 ноября. Игра начнется в 20.15 по московскому времени.