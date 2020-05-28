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У Баринова и еще трех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

12:52
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» на своем официальном сайте сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом.

«К сожалению, в ходе тестирования коронавирусная инфекция была выявлена у четырех игроков нашей команды — Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева, — говорится в сообщении. —  Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде».

РФС и РПЛ планируют возобновить Тинькофф-чемпионат России 21 июня. В 23-м туре «Локомотив» дома сыграет с «Оренбургом».

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