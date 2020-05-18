РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тренер «Зенита» не может покинуть Белоруссию

15:44
Юрий Жевнов. Фото ФК «Зенит»
Юрий Жевнов. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Как стало известно «СЭ», тренер сине-бело-голубых по работе с вратарями Юрий Жевнов пока не может присоединиться к возобновившей недавно тренировки на открытом воздухе команде из-за юридических проволочек.

В настоящее время 39-летний специалист находится на родине, в Белоруссии, но в «Зените» рассчитывают, что он сможет вернуться в Санкт-Петербург в ближайшие дни.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7301
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир