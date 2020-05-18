Тренер «Зенита» не может покинуть Белоруссию
15:44
Как стало известно «СЭ», тренер сине-бело-голубых по работе с вратарями Юрий Жевнов пока не может присоединиться к возобновившей недавно тренировки на открытом воздухе команде из-за юридических проволочек.
В настоящее время 39-летний специалист находится на родине, в Белоруссии, но в «Зените» рассчитывают, что он сможет вернуться в Санкт-Петербург в ближайшие дни.
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