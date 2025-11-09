«Спартак» одержал победу над «Ахматом» благодаря дублю Солари

«Спартак» на выезде победил «Ахмат» в матче 15-го тура чемпионата России — 2:1.

У красно-белых дубль оформил Пабло Солари, который забил на 36-й и 52-й минутах игры. Один мяч хозяев отыграл Георгий Мелкадзе на 60-й минуте.

Солари получил предупреждение в этом матче и из-за перебора желтых карточек пропустит следующую игру «Спартака» в чемпионате. Во втором тайме желтую карточку также получил главный тренер московской команды Деян Станкович.

«Спартак» набрал 25 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 16 очками занимает 11-ю позицию. Команда Станислава Черчесова продлила безвыигрышную серию до семи матчей во всех турнирах.

22 ноября спартаковцы дома сыграют против ЦСКА, а грозненцы в этот же день на выезде встретятся с «Рубином».