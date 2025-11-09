Футбол
9 ноября, 19:24

«Спартак» одержал победу над «Ахматом» благодаря дублю Солари

Алина Савинова
Пабло Солари.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на выезде победил «Ахмат» в матче 15-го тура чемпионата России — 2:1.

У красно-белых дубль оформил Пабло Солари, который забил на 36-й и 52-й минутах игры. Один мяч хозяев отыграл Георгий Мелкадзе на 60-й минуте.

Солари получил предупреждение в этом матче и из-за перебора желтых карточек пропустит следующую игру «Спартака» в чемпионате. Во втором тайме желтую карточку также получил главный тренер московской команды Деян Станкович.

«Спартак» набрал 25 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 16 очками занимает 11-ю позицию. Команда Станислава Черчесова продлила безвыигрышную серию до семи матчей во всех турнирах.

22 ноября спартаковцы дома сыграют против ЦСКА, а грозненцы в этот же день на выезде встретятся с «Рубином».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Инта

    Матч не слишком зрелищный, но важные три очка у вас в копилке, в отличие от нашего ничейного результата с Крыльями. Кстати, удивляет одна вещь - за 15-ть матчей сезона, ни один российский футболист Спартака не отметился забитым мячом! Нонсенс. Ладно. Всего хорошего, alex!

    10.11.2025

  • alex111

    Инта привет спасибо ! Но если честно поздравлять особо не с чем, Докатились до того ,что победа над Ахматом воспринимается как что то невероятное. Позор, безисходность и безнадёга! Мало того, что играем плохо , так вдобавок и крот со свистком сегодня просто довёл до точки кипения! Станковича на выход ,но это сезон уже не спасёт. Но тебе спасибо дружище !

    09.11.2025

  • Palacios

    Я не говорил, что они кривоногие, зачем же притягивать?! Я сказал, что сейчас Солрари очень продуктивен. Гораздо выше КПД, чем август/сентябрь. Дмитриев играет больше защитника и не очень чисто, между прочим. Маркиньос только подбирается к своим лучшим образцам весны, ему бы реализацию подправить.

    09.11.2025

  • the gathering !

    мы какие то разные Спартаки из паралельных вселенных смотрим. в одной Солари феерит, а Маркиньос и Дмитриев кривоногие, а в другой все наоборот

    09.11.2025

  • Palacios

    Он наврное, вдруг вспомнил Зорина и Массалыгу с Гузиевым )

    09.11.2025

  • Palacios

    А сколько надо голов? Ты ж говоришь, что он нападающий? Больше Солари никто не нагнетает на фланге и не подает. Пересмотри внимательно, прострелы, пас в открытую зону в штрафную. Он не виноват, что у него в подмастерьях Денисов, который не знает, что с мячом делать. Солари ещё и отрабатывает, не давая разбегаться крайкам.

    09.11.2025

  • the gathering !

    У солари всего 4 гола, сегодня 2. из них 1 раз убежал, 1 раз голову в штрафной поставил, с навеса с ЛЕВОГО фланга. помню еще один гол солари с передачи дмитриева с ЛЕВОГО фланга Маркиньос в Краснодаре навесил на Ливая в моменте с голом. А где навесы, передачи Солари с правого фланга? я их не помню. Зато вижу хорошо, что 1 в 1 Солари на своем фланге обыграть никого не может и Денисов в качестве подмоги не помошник То есть в статике Солари ниразу не дриблер

    09.11.2025

  • oleg ves

    Стчека - Дестка - 1:2. Стас доволен

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кстати, техника и физика у него в порядке полном. Может взять и спокойно до чужой штрафной дотащить. Терминатор)))

    09.11.2025

  • Ganimed

    Проснулась бенсия, псина личная:rofl::v:?Бенс, да ты не парься, твои в гонке не участвуют, разгоняющие на старте:joy:Весь основной пелотон попозже включится в игру:sunglasses:

    09.11.2025

  • FAB2856

    Солари будет об'яснять жене Станковича, почему не ночует дома? А ей-то это зачем?

    09.11.2025

  • FAB2856

    А вы-то далеко ушли?

    09.11.2025

  • Ganimed

    Да это не Тренеры изначально-Эстония, осетия, Семакина и остальная х :smile:

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    И "Ференцварош"!!!

    09.11.2025

  • FAB2856

    Сгинь в собственных испражнениях и иди вонять в свой бомжатник...

    09.11.2025

  • FAB2856

    Кто конкретно деградировал из россиян? Кроме Хлусевича с Масловым и вспомнить некого. Так они ещё при Абаскале заторчали

    09.11.2025

  • Секир-башка

    А Ливерпуль сейчас горит в Манчестере.

    09.11.2025

  • Пан Директор

    Последние лет 5 как только начинались разговоры о поиске тренера в Спартак(Локомотив, ЦСКА,Краснодар, нужное подчеркнуть) все СМИ захлёбывались в визге Карпин Черчесов, Черчесов Карпин, как будто в принципе в мире других тренеров не существует, Ну вот. Карпин Динамо которое в прошлом сезоне боролось за золото качественно с гарантией отправляет бороться за стыки , Ахмат с другим мегатренером после неплохого старта ( который ради справедливости после смены тренера приисходит почти всегда)устроился на 5 поражений подряд...

    09.11.2025

  • FAB2856

    А кого Вы имеете ввиду? Умяров прибавил здорово, Денисов не гадит уже матчей 10 (тьфу-тьфу!), Дмитриев все лучше и лучше, Литвинов мужает.... Кто деградирует-то? Хлусевич? Так это ещё до Станковича

    09.11.2025

  • blue-white!

    Как там, полевой командир, сдулся?!

    09.11.2025

  • 55555....

    Да ну...вот нет . Нет в жилах тока.. Какая то,обычная победа,хоть и с долей нервотрепки... Нет,у меня не йОкало..

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Легия! Легия!! Легия!!!

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    "Ахмат" на последнем месте не был, там с самого начала "Сочи" и "НН" обосновались. И с такими результатами Черчесов в стыки попадет. Если от него этого ждали... Ну ладно.

    09.11.2025

  • welkom1111

    Точно, тут без вариантов!...

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Спасибо, Друже! Просыпайтесь тоже, пора!

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну что ты хихикаешь? ЦСКА совсем же не так давно на этих местах обитал.

    09.11.2025

  • FAB2856

    Кушать всем хочется, а топ-клубов на всех не хватит. А Стас молодец, взялся за почти сдохший Ахмат и поднял его с последнего место в середняки! Какие претензии? В чечне его все уважают.

    09.11.2025

  • Palacios

    Ты не прав! Солари сейчас очень убедителен на фланге! Гораздо эффективнее Маркиньоса.

    09.11.2025

  • Инта

    Привет, alex111! Честно сказать, не ожидал, ведь насколько мне помнится, с 21-го года не выигрывали в гостях у грозного Терека. Поздравляю - в этот раз со щитом.

    09.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Спартак с победой,трудная,на характере. Домашнее судейство во всей красе,тем краше победа.

    09.11.2025

  • volish17

    Есть заказ давать Станковичу сразу карточки ,а другим тренерам нет, пошло выглядит и не делает это им чести.

    09.11.2025

  • 55555....

    Тренер появится у Спартака,Ву станет основным. на замену сербу. Который сдал давно.

    09.11.2025

  • bvp

    Так Стасяна могут и погнать.

    09.11.2025

  • 55555....

    Ну так и? ..Где эти Сборныые? В смысле где кпкая??))

    09.11.2025

  • welkom1111

    Техника у Ву есть, и позицию "держит", но ПАС-ближ нему и поперёк!...

    09.11.2025

  • the gathering !

    При Станковиче россияне лавочники деградируют, факт

    09.11.2025

  • Ganimed

    Когда происходит матч Терек-Спартак, то я сразу понимаю, что главная тема игры будет судейская, странно да, ребята?! :rofl:Ps. Матч разочаровал, Пустейшие трибуны, никто не орёт в рупор-Москаляку на голяку:face_with_hand_over_mouth:Стасон... Вместе с эстоном готовься к стыкам:joy:

    09.11.2025

  • 55555....

    За Спартак,у него все в переди...

    09.11.2025

  • Врн36

    Ну если так сравниаать, то Абена тоже за Сальвадор играет. И....

    09.11.2025

  • 55555....

    А в сборной Камеруна,по Вашему дворовые игроки?

    09.11.2025

  • the gathering !

    Солари как нападающий ещё пару матчей назад понравился. Убежать и пробить у него лучше чем у Угальде и Ливая получается. На своем фланге Солари неубедителен, по сравнению с Дмитриевым и Маркиньесом Из троих - Солари, Угальде, Ливай 1 нормальный нападающий получается. Первый убежать и пробить может, второй в касание в штрафной ногу подставить, а третий силовую борьбу ведёт и головой играет хорошо

    09.11.2025

  • volish17

    Против Барко постоянные нарушение , он так корпусом закрывает мяч, что остается только нарушать . Бакладзе его срубил, а судья даже карточки не дал, не понятное решение . Сейчас главное победы , остальное не важно , когда к команде придет уверенность, придут и победы с крупным счетом .

    09.11.2025

  • FAB2856

    И много забил за Спартак?

    09.11.2025

  • Врн36

    Ву атлетичный, он боец, не боится идти в стыки, но техники у него ноль

    09.11.2025

  • 55555....

    Чьи аналы,хотели штрафной???

    09.11.2025

  • Skorz.

    ))) Персонально !

    09.11.2025

  • 55555....

    Не гони на Ву,, дай ему время. Иначе сам,в защиту попробуй встать. От тебя то,бедолана,толк ьудет?))))

    09.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    В стиле ван Бастена: тот похоже забил немцам в полуфинале ЧЕ-1988.

    09.11.2025

  • 55555....

    Руками голы забивает,с аута...

    09.11.2025

  • hardoviy

    Зато у нас есть Ву который привез на пустом месте угловой и случайный гол.

    09.11.2025

  • 55555....

    Хоть проводим Станковича, на высокой ноте..

    09.11.2025

  • FAB2856

    Кто-нибудь помнит, кто такой Самошников и зачем его брали за очень хорошие деньги?

    09.11.2025

  • Влад

    Сто лет не был на стадионе. Сейчас кричат :"судью на мыло" или это в прошлом?

    09.11.2025

  • hardoviy

    Судья карточки не давал. Грубости не было. Правда фолы странные, штрафные. В концовке матча странный штрафной. Спартаку повезло. Ахмат в очередной раз разочаровал. Черчесов научил команду играть. Хочется зрелища, атакующего футбола, мысли нет. На что надеятся на пару случайных контратак, стандарт и все. Сколько с ними не играем всегда жду баранки либо поражения либо ничья. Команде и больше не нужно. С такими командами нужно реализовывать редкие моменты. Сегодня повезло. Спартак с победой

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Футбол победил.

    09.11.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    Спартак, с победой, молодцы! Игра была трудная, газон- каток, судья -свисток, упорно тянул на ничью.

    09.11.2025

  • sargon

    за такое судейство судить нужно.

    09.11.2025

  • Smash.

    Тушите пожар на своих на и в :grin:

    09.11.2025

  • sargon

    В матче против Локомотива два одинаковых эпизода трактуются по разному. Сегодня внаглую без стада и совести свистел свисток в одну сторону. Благо у нас начинает появляться команда. Состав надо стабилизировать и наигрывать. За что всегда любили Спартак? За то что вопреки мусоркам и армии и блату киевскому побеждали и становились чемпионами. Так и сегодня произошло. Молодцы ребята. Но вам пахать и пахать надо. С победой КБ.

    09.11.2025

  • FAB2856

    Кто возил Денисова? Примеры, пожалуйста

    09.11.2025

  • Ganimed

    Я не наю, но за такое судейство наглое, раньше на коробках били в морду,тоже нагло:joy:

    09.11.2025

  • Den211

    посмотрев матч начинаешь лучше понимать Станковича! Такое аккуратно подлейшее судейство! Ахмат может только себя винить что не забил, хотя Чистяков все уже сделал, а спартаковцы молодцы!

    09.11.2025

  • Гончар

    Весь второй тайм смеялся в голос,это клоунада,а не судейство.Чистяков был на высоте,свистел ВСЁ,но пользу чехов.За такое надо гнать в шею,это убийство футбола.И ведь будет программа на матч тв,называется ,,после футбола,,И не один так называемый эксперт,про это не скажет ни слова.Потому что это СПАРТАК.Про него на этом канале надо говорить только негативном ключе,и тогда ты будешь уважаемым экспертом.Меня до сих пор не оставляет мерзкое ощущение от судейства этого судьи.

    09.11.2025

  • Секир-башка

    У Саламыча похоже совсем потекло.

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Такие победы в Грозном на вес золота.

    09.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Паблито красава!!!! Вперёд Спартак!!!:grinning::metal:

    09.11.2025

  • Palacios

    В Грозном всегда плохо играем. Да и любой клуб там мучается. Поэтому, игра была хорошая и победа по делу!

    09.11.2025

  • FAB2856

    и в...

    09.11.2025

  • FAB2856

    Ну, наконец-то хоть один адекватный комментарий! А то всё всем недовольные! Смотрите статистику, господа! Кто вообще когда в Грозном что выигрывал? Тем более, когда "судья продажная"?

    09.11.2025

  • Ganimed

    Чистяк уже заменил Витальку Сумкина ушедшего, ни одной ЖК Тереку и все фолы во втором тайме против Спартака, даже штрафной нарисовал, когда бьют локтем нашего:rofl:Дякин... Не позорься, убери этого клоуна, с матчей Спартака, иначе весь бриолин облетит на :joy:

    09.11.2025

  • Palacios

    Чистяков все свистки в одну сторону свистел. На 95 минуте такую помойку придумал у штрафной Спартака. Но Солари красиво слил на сл. игру. Клоун.

    09.11.2025

  • volkovsergs

    Позорное судейство, Станковичу за первое же недовольство дал желтую, а Черчес спорил и команда его фолила и ни одной желтой не дал. Все видимо делали чтоб Станкович психанул и Спартак проиграл, но команда и тренер МОЛОДЦЫ!

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Лапсик,где Ахмат играл здорово?Ты на своем складе нанюхался керосина и смотрел футбик шоколадным глазом?

    09.11.2025

  • TomCat

    Накрутили усы усатому!

    09.11.2025

  • Роман Морковкин

    Ах, да, чуть не забыл... Судья продажная... и далее по тексту.

    09.11.2025

  • Andre_Saratov

    Сильвера в капитаны! Сильвера на веки веков!

    09.11.2025

  • alex111

    Тяжёлая, изнурительная игра практически равная. Ахмат мог и вничью сыграть .Судейство очень подвело ,создавалось такое впечатление со стороны кротов ,что при любом контакте было нарушение со стороны Спартака, а последний штрафной был откровенно придуман ,так нельзя просто омерзительно всё это. В целом первый круг откровенно провален и добавить больше нечего.

    09.11.2025

  • инок

    С Победой, Спартак, в концовке игры в основном отбивались, может и правильно делали. Главное, что они сохранили победный счёт.

    09.11.2025

  • Роман Морковкин

    Станкычу надо погонялово прилепить Снеговик. Он разгоняет команду к поздней осени-зиме. Чего раньше так не играли, как в последних матчах? Надеюсь, хоть ЦСКА, Балтика и Динамо успеют прилипнуть, пока попёрло. Особенно первым двоим надо накидать полную авоську, покуда влезать будет. Коням - понятно, а Балтике за домашнее унижение в первом круге необходимо с особым... цинизмом влепить оплеуху мячей на 5 прямо. Верим!

    09.11.2025

  • FAB2856

    Это твои проблемы.... И твоей бабы... А так-то здорово сыграли в Грозном! Ищи другую бабу чтобы от'ехать!

    09.11.2025

  • Алексей Х

    Победа над 12-ю игроками соперника. Заслуженно.

    09.11.2025

  • vladmad_75

    Ой, ну всё, сейчас всю неделю будут размышлизмы: оставлять Станковича или нет ))) А если серьёзно, то как забодало уже это судейство в Грозном.

    09.11.2025

  • НВ

    иди на

    09.11.2025

  • НВ

    С победой нас, судья с ума сошёл во втором или в перерыве занесли?

    09.11.2025

  • Palacios

    Этоусталость после Кубка.

    09.11.2025

  • Smash.

    Хоспади, и здесь судья не угодил? Матч скучный, но спа-болелы обеспечат хоть с комментов поугарать.

    09.11.2025

  • Spartak-Online

    однозначно

    09.11.2025

  • Evgen

    Победили молодцы! Спасибо ребят, Спартак с победой!

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Но в "Ахмат"-то он пошел...

    09.11.2025

  • ну,я так разумею,что если симуляция,то карточка должна быть в сторону АХМАТА

    09.11.2025

  • Palacios

    Спартак подустал в концовке. Этот состав играл на Кубок. Победа отличная!

    09.11.2025

  • Бен Ричардс

    Игра была равна. "Спартак" имел два момента, три раза попал по воротам, два забил.Пару раз за сезон бывает и такое. Барко ужасен, Денисова снова возили, как школьника. Повезло, что "Ахмат" под руководством полевого командира никакой. Не игра, а бесконечные удары по ногам и "домашнее судейство" Чистякова. Так он еще себя ведет в Питере на матчах бразгаза и никогда в Москве со "Спартаком". Понимающий товарищ, перспективный, знает где и как надо судить.

    09.11.2025

  • Алексей Х

    Ахмат не смог победить собственное поле))

    09.11.2025

  • Ботокс007

    После первого круга Спартак ниже Балтики. Ты идиот?

    09.11.2025

  • Dzhoni Dep

    Удивительно образцовая игра в защите у СМ. Худшее судейство в первом круге. Солари прогрессирует от матча у матчу.

    09.11.2025

  • Ganimed

    Всех с победой:joy::v:?Но впечатления такие от игры(особенно по второму тайму), что вроде провел ночь с бвбой и так её не отьехал:thermometer_face:

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Так зачем ему середняки?

    09.11.2025

  • FLEUR

    Всех с победой, первый круг закрыт. В том сезоне была огненная осень, надеемся в этом будет огненная красно белая весна.

    09.11.2025

  • Spartak-Online

    Да ,там вообще ничего не было ,симуляция .

    09.11.2025

  • Игорь Сергеев

    Игра довольно унылая. Но Солари красавчик, отметился дуплетом. Спартак с рабочими тремя очками, всех спартачей с Победой!

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Первая победа над Ахматом с 2021 года.

    09.11.2025

  • spartsmen

    нужно нанять ттренера. а, чтобы нанять тренера, надо нанять спорт. директора и совет директоров. ну и так далее.

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Саламыч тренер не самый плохой, но ему надо тренировать команды из числа топов в своих странах. Середняков он не вытягивает. В России он на данный момент может тренировать только "Зенит" или "Краснодар". Начал "Ахмат" хорошо, многие сразу начали писать "Ах, упустили КБ и "Динамо" Черчесова", а прошло немного времени и... Всё. "Ахмат" всем сливает. Даже "Сочи" его обыграл. Так что "Спартаку" и московскому "Динамо" горевать не стоит. Черчесов им не помощник.

    09.11.2025

  • в концовке-прям фокусник-иллюзионист! нарушение СПАРТАКА прям из воздуха нарисовал

    09.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Свинское судейство по другому и не сказать.Очень хотелось выключить экран.Дул в свисток в одну сторону. Сколько этому крохобору заплатили?

    09.11.2025

  • Алексей Х

    Легко, уверенно, на классе! Было уже? Первым тогда буду)

    09.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Солари теперь придётся объясняться с женой и дочками Станковича, почему он опять не дома... (с)

    09.11.2025

  • nikvp

    Трудная победа. Спартак перестал играть после 2-го гола. Не держал мяч, проиграл все единоборства в центре поля. Еще и судья подключился к грозненской команде.

    09.11.2025

  • инок

    Спартак с победой, в Грозном было трудно, но он выиграл эту игру.

    09.11.2025

  • Влад

    Надо искать воротчика. Срочно. Денисова на скамейку.

    09.11.2025

  • Xaris

    Молодцы!

    09.11.2025

  • Pablo_75

    Ну, товарищи, с окончанием первого круга. У Спартака 7-4-4. Это в точности его уровень, пятое-шестое место. Он безусловно сильнее середняков типа Ахмата, но он на дистанции слабее команд, ведущих реальную борьбу за медали и за титул. И я не знаю, что нужно сделать, чтобы шагнуть хоть на полшага вверх.

    09.11.2025

  • NGE

    Важнейшие, чтобы заткнуть рот Алексеевым, Рабинерам и прочим Аллочкам. Хочешь к ним присоединиться?

    09.11.2025

  • spartsmen

    и в конце штрафной придумал. в англии за такое удавили бы. сегодня вон чистый пеналь вилле продинамили :)

    09.11.2025

  • GeoMaS

    Интересно, Станкович сам отказался от игры первым номером или так получилось, но в контратаках Спартак эффективнее.

    09.11.2025

  • всех красно-белых с победой! идем дальше... ПЫ.СЫ. подсократили отставание от ... ходоков-уже хорошо

    09.11.2025

  • Врн36

    У Черчесова пруха закончилась? А то вознесли его слишком высоко, а он в одном ряду с Валерой

    09.11.2025

  • spartsmen

    отличные манагеры - хорошо зарабатывают. а при рыночной экономике - это главная задача.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Важнейшие для закрепления на 6 месте, да. Достойный результат по итогам круга.

    09.11.2025

  • Spartak-Online

    Тяжёлая игра , ну других в Грозном не бывает. Солари молоток. Судья не молоток.

    09.11.2025

  • КС

    С победой Спартак! Черкесий топ)))

    09.11.2025

  • Barac Obama

    Всего пять очков отставания от ЗПРФ. Слышен вой на питерских болотах.

    09.11.2025

  • lvb

    Спартачам как обычно поздравы. Неплохо сыграли, вполне доволен, глупых ошибок немного. "Командная химия" , проявившаяся в игре с "Локо" на Кубок пока в наличии. Опять прилично отыграли в обороне, даже верх практически весь сняли, кроме гола этого клоуна кривоногого с погоняловом "Мелкий". Ну для ФК СМ это в порядке вещей, пропускать от своих "бывших")). Хорошо шо Максику работы было мало, я при виде его бриолиновой кукухи и безумных глаз.. сразу нервничаю. Помазуния в ворота, после игр сборной. Солари надо хвалить, ноне от него стало больше пользы чем вреда)

    09.11.2025

  • Алексей Епишин

    думал настолько откровенно продажное судейство в прошлом. и сейчас стараются хотя бы делать вид что судят по правилам. чистяков убедил в обратном

    09.11.2025

  • Алексей Х

    Там ранее спартача толкнул)

    09.11.2025

  • Loel1

    Придуманный штрфной в конце матча,это дно!

    09.11.2025

  • spartsmen

    не зря 2-0 считается самым опасным счётом. думаю, многие досматривали опять с корвалолом. а как всё начиналось. и всего один стандарт, с которыми у спартака полный трындец, сразу сбил все настройки (если они, конечно, были). ладно хоть солари ожил и гарсия начал что-то хорошее делать.

    09.11.2025

  • Ботокс007

    Что-то быстро сдулся полевой командир и лучший друг Фарерских островов. Вернулся в свое привычное состояние серости, заурядности, бесталанности. Нет в стране ни одного тренера высокой квалификации. Все как из инкубатора. Может, Мусаев и Талалаев со временем покажут уровень.

    09.11.2025

  • Jean4

    Справедливости ради на последних минутах штрафной был. Угальде рукой зацепил игрока Ахмата за шею. В остальном большинство свистков в пользу хозяев.

    09.11.2025

  • GeoMaS

    Не зря Деян негодовал по поводу отмены красной Мелкадзе, как в воду глядел. Но все хорошо, что хорошо заканчивается

    09.11.2025

  • анатолий еремин

    Чистяков после второго гола в ворота Ахмата за судейство оценка по морде. Был бы малейший повод назначил бы пенальти в ворота Спартака.

    09.11.2025

  • Алексей Х

    Солари красавец! Первый гол особенно хорош!

    09.11.2025

  • Archon

    Ну хоть тут всё логично)))

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    С победой игра на уровне лидеров, так себе, Чистяков урод

    09.11.2025

  • Врн36

    Сегодня Станкович, затянул с заменами. Эти же игроки провели по 90 мин, на Кубок. В концовке было видно, что устали

    09.11.2025

  • TomCat

    Солист народного ансамбля художественного падения - Э. О. Барко.

    09.11.2025

  • Lars Berger

    Солари - молодец.

    09.11.2025

  • Иван

    Денисов все таки уникальный человек. даже выбрасывая аут, умудрился привезти гол

    09.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Потратить 100+ млн на трансферы , и при этом вместо Денисова на фланг выходит Зобнин. Это похороны недоменеджеров.

    09.11.2025

  • Псевдоним

    2е победы за неделю хороший результат!

    09.11.2025

  • TokTram_

    Спартак закрепился на 6 месте по итогам круга. Всё по делу.

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Самородов сегодня наиграл на красную, но ушёл с поля даже без желтой

    09.11.2025

  • Павел Мальцев

    Чистяков, конечно, редкостный водолаз. Такой прогиб, гимнаст прям. Стыдно.

    09.11.2025

  • Lars Berger

    Тяжелая победа на всегда тяжелом выезде. Но 3 очка в табличку - наши. "Ахмат" играл здорово, но этого им - не хватило... Вперёд, "Спартак"!

    09.11.2025

  • Алексей Х

    Штрафной на последней добавленной минуте - в анналы!)) уж как хотел, чтобы сравняли))

    09.11.2025

  • Criogenic

    Свистулька очень не хотел давать же и любой момент свистел в пользу Ахмата... Очень был заряжен, но такой облом, не за что пенальти в ворота Спартака было поставить, явно без призовых остался

    09.11.2025

  • Псевдоним

    Предлагаю заголовок для СЭ - Спартак успешно справляется с ролью защитника первой пятерки команд чемпионата от посягательства других.

    09.11.2025

  • rake

    не мытьем так катанием. еще один ужасный матч в исполнении Спартака

    09.11.2025

  • инок

    Спартак с трудовой победой на чужом поле! Они молодцы..

    09.11.2025

  • GeoMaS

    Соло Солари!

    09.11.2025

  • футбол это спорт

    Спартак с не самой простой победой над неудобным соперником! Сайдулаев в Ахмате лучший, Жедсон в Спартаке – худший сегодня. Джеку ничем не лучше Джикии, если не хуже. Барко всегда работает по полной. Солари последнее время борется и даже попадает по голу (сегодня просто хорош!), но еще не убедил в своей необходимости. В Спартаке сегодня до 83-й минуты играли одновременно всего 4 россиянина, ни одного в линии атаки. Это уже не знаменитый Спартак.

    09.11.2025

  • 36

    Оставайся,Деян,с нами-будешь нашим королем!

    09.11.2025

  • Chibr89

    ужас а не судейство.

    09.11.2025

  • Врн36

    Всех к/б с победой. Вот и Ливая с Солари пригодились

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    С ПОБЕДОЙ!!! Выстояли, выгрызли матч. Все сегодня красавцы, мужики! Судья во втором тайме все свистки в пользу Ахмата. Замены все во время и по делу. Вперед, Спартак!!!!

    09.11.2025

  • Jean4

    По игре особо сказать нечего, а вот судейство ужасное. Ни одной желтой игрокам Ахмата, а Солари ни за что показал 4-ю. Ужас, а не судейство. Желтые карточки отменять можно, если они 4-е? Несправедливо же предупреждение вынес!

    09.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Стас скоро освободится и будет готов принять Спартак ))

    09.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Как Станкович не старался, но он не помешал Спартаку одержать победу

    09.11.2025

  • Алексей Х

    С победой, КБ братья! Дубль Солари, но матч имени Маркиньоса!

    09.11.2025

  • Адекватный спартач

    Трудовая победа! Солари - красавчик! Идем на перерыв и ждем битвы с армейцами!

    09.11.2025

  • NGE

    Важнейшие 3 очка! Поздравления всем КБ! Утритесь, г-н Алексеев!

    09.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Лучи добра Деяну

    09.11.2025

  • NF

    Похоже, Станкович уедет из "Спартака" без неустойки...

    09.11.2025

  • Желтый полосатик

    Дайте Станковичу поработать!

    09.11.2025

    • Тренер «Спартака» Станкович получил желтую карточку в матче с «Ахматом»

    «Ахмат» — «Спартак»: видео голов матча
