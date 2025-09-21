Тренер «Спартака» Сакич — о победе над «Крыльями»: «Перевернули игру за счет характера и желания»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

Главный тренер красно-белых Деян Станкович пропустил игру из-за месячной дисквалификации.

«Хочу поздравить ребят с победой. Рады за команду. Непросто перевернуть игру. Сегодня они сделали это за счет характера и желания», — сказал Сакич на пресс-конференции.

«Спартак» (15 очков) поднялся на пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) идут десятыми в турнирной таблице.