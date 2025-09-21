Адиев — после поражения «Крыльев» «Видно, что тренерский штаб «Спартака» находится в поиске»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев подвел итоги матча против «Спартака» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

Видно, что тренерский штаб «Спартака» находится в поиске: частые смены схемы, игроков, — начал Адиев. — Чуть ли не в первый раз Маркиньос вышел справа. Но мы больше готовились играть от себя. После перерыва «Спартак» добавил в атаке, мы не планировали так низко откатываться.

— Вы сказали, что не планировали играть так низко, но с первого тайма встречали «Спартак» на своей половине.

— «Спартак» нас своим контролем подавил и посадил вниз. Мы не дураки. Мы понимаем, что чем ближе стоишь у своей штрафной, тем выше вероятность момента у наших ворот. Нам нужно было поймать баланс в центральной зоне. Но «Спартак» контролировал мяч и нам пришлось сесть. Сегодня у нас наверное впервые не держался мяч. Нам чуть не доставало наших травмированных футболистов: Ракова, Бабкина, Витюгова, — сказал Адиев на пресс-конференции.

«Спартак» (15 очков) поднялся на пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) идут десятыми в турнирной таблице.