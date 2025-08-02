Пименов считает, что Раков способен забить 15 голов в этом сезоне

Заместитель генерального директора «Крыльяев Советов» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры нападающего самарского клуба Вадима Ракова на старте сезона. Форвард оформил дубль и сделал голевую передачу в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (4:1).

«Я изначально был уверен в таком старте сезона от Вадима. Сколько он способен забить? 15 голов», — сказал Пименов «СЭ».

В текущем сезоне 20-летний нападающий забил 4 гола в 3 матчах.