Тренер ЦСКА Олич сообщил, что Влашич мог получить серьезную травму колена

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) рассказал о состоянии хавбека Николы Влашича, который был заменен перед вторым таймом встречи.

«У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьезная», — приводит слова Олича официальный Twitter ЦСКА со ссылкой на «Матч Премьер».

23-летний Влашич покинул поле перед началом второй половины игры. Хорват со слезами на глазах сидел на скамейке армейцев, а затем, сильно хромая, ушел в подтрибунное помещение.

ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.