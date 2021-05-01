Тренер ЦСКА Олич сообщил, что Влашич мог получить серьезную травму колена
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) рассказал о состоянии хавбека Николы Влашича, который был заменен перед вторым таймом встречи.
«У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьезная», — приводит слова Олича официальный Twitter ЦСКА со ссылкой на «Матч Премьер».
23-летний Влашич покинул поле перед началом второй половины игры. Хорват со слезами на глазах сидел на скамейке армейцев, а затем, сильно хромая, ушел в подтрибунное помещение.
ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.
Ивица Олич в интервью @matchpremier: У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьёзная ? #ЦСКАуфа pic.twitter.com/NBWRoyAzPK— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 1, 2021
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